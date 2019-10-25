Пятнадцать месяцев заключения закончились

В пятницу, 25 октября, россиянку Марию Бутину, осужденную в Соединенных Штатах, выпустили из федеральной тюрьмы во Флориде.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. По информации NBC, Бутину передали иммиграционной службе США, теперь Мария ожидает депортации в Москву.

Maria Butina was released from a US prison this morning and was taken into custody by the US Immigration and Naturalization Service, prison says; she is expected to be deported to Moscow. https://t.co/KjaSOVZhKC — Breaking News (@BreakingNews) 25 октября 2019 г.

Посольство РФ в США уже заявило на страничке в Facebook, что россиянка прилетит из Соединенных Штатов в Москву 26 октября.

Марию Бутину арестовали в июле прошлого года. Россиянку осудили за продвижение интересов России в США и за то, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. За время, проведенное в тюрьме, Бутина похудела почти на 20 кг – причинами стали постоянные стрессы и дурное питание.