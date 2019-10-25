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В США освободили "русскую шпионку" Марию Бутину

Истощенная в тюрьме США
Мария Бутина. Фото: www.globallookpress.com
Пятнадцать месяцев заключения закончились

В пятницу, 25 октября, россиянку Марию Бутину, осужденную в Соединенных Штатах, выпустили из федеральной тюрьмы во Флориде.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. По информации NBC, Бутину передали иммиграционной службе США, теперь Мария ожидает депортации в Москву.

Посольство РФ в США уже заявило на страничке в Facebook, что россиянка прилетит из Соединенных Штатов в Москву 26 октября. 

Марию Бутину арестовали в июле прошлого года. Россиянку осудили за продвижение интересов России в США и за то, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. За время, проведенное в тюрьме, Бутина похудела почти на 20 кг – причинами стали постоянные стрессы и дурное питание.

Валентина МАЙОРОВА
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