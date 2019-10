В пятницу, 25 октября, россиянку Марию Бутину, осужденную в Соединенных Штатах, выпустили из федеральной тюрьмы во Флориде.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. По информации NBC, Бутину передали иммиграционной службе США, теперь Мария ожидает депортации в Москву.

Maria Butina was released from a US prison this morning and was taken into custody by the US Immigration and Naturalization Service, prison says; she is expected to be deported to Moscow. https://t.co/KjaSOVZhKC