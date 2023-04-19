Статистика по коронавирусу в России на 19 апреля

Ковид не отступает

Долгое время опасное коронавирусное заболевание терзает жителей нашей страны и других государств. Специалисты делают все для того, чтобы избавить планету от COVID-19, однако пока это не получилось. Только за вчерашний день в России заболели 6 305 жителей.



Столичные медики заявили о выявлении 987 инфицированных среди жителей Белокаменной. В Северной столице вирус заразил 547 петербуржцев. В Самарской области инфекция поразила организмы 298 человек.



Также за сутки врачи излечили 8 501 пациента. К несчастью, 38 носителей COVID-19 скончались.