Статистика по коронавирусу в России на 19 апреля

Статистика по коронавирусу в России на 19 апреля
Фото: www.unsplash.com
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Ковид не отступает

Долгое время опасное коронавирусное заболевание терзает жителей нашей страны и других государств. Специалисты делают все для того, чтобы избавить планету от COVID-19, однако пока это не получилось. Только за вчерашний день в России заболели 6 305 жителей.

Столичные медики заявили о выявлении 987 инфицированных среди жителей Белокаменной. В Северной столице вирус заразил 547 петербуржцев. В Самарской области инфекция поразила организмы 298 человек.

Также за сутки врачи излечили 8 501 пациента. К несчастью, 38 носителей COVID-19 скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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