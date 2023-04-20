Скончались 35 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 20 апреля. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 35 человек.

Подхватил ковид 7 041 человек, выздоровели 7 752. С начала пандемии в РФ выявлено 22 789 729 случаев, зафиксировано 397 974 летальных исхода, выздоровели 22 181 767.

URA.ru сообщает, что в России зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом ковида "арктур" – он отличается высокой степенью контагиозности. Роспотребнадзор уточняет, что первые случаи выявлены в РФ 18 апреля. Сейчас опасность вируса минимальна, заболевание протекает в легкой форме.

Как пишет gazetametro.ru, ссылаясь на Роспотребнадзор, превалирующее значение текущий вирус имеет в Индии, где у подавляющего большинства заболевших сегодня выявляют именно этот штамм.

По словам педиатра-иммунолога Андрей Продеуса, "арктур" является близким родственником штамма "кракен". Вирус поражает слизистую глаз, из-за чего его довольно легко перепутать с поллинозом, отмечает МИР24.