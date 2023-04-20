Статистика по коронавирусу в России на 20 апреля

Статистика по коронавирусу в России на 20 апреля
Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Скончались 35 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 20 апреля. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 35 человек. 

Подхватил ковид 7 041 человек, выздоровели 7 752. С начала пандемии в РФ выявлено 22 789 729 случаев, зафиксировано 397 974 летальных исхода, выздоровели 22 181 767.

URA.ru сообщает, что в России зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом ковида "арктур" – он отличается высокой степенью контагиозности. Роспотребнадзор уточняет, что первые случаи выявлены в РФ 18 апреля. Сейчас опасность вируса минимальна, заболевание протекает в легкой форме.

Как пишет gazetametro.ru, ссылаясь на Роспотребнадзор, превалирующее значение текущий вирус имеет в Индии, где у подавляющего большинства заболевших сегодня выявляют именно этот штамм.

По словам педиатра-иммунолога Андрей Продеуса, "арктур" является близким родственником штамма "кракен". Вирус поражает слизистую глаз, из-за чего его довольно легко перепутать с поллинозом, отмечает МИР24.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

В НАТО готовы построить военную базу на подступах к Петербургу

Альянс снова угрожает России

Решающие 24 часа: в США рассказали о главном дне для Украины

Заокеанские эксперты продолжают строить теории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей