Программа максимум. Высокотехнологичное импортозамещение в банковском секторе набирает обороты

Еще недавно уход с российского рынка иностранных лидеров IT-индустрии, помноженный на жесткие санкции и блокирующие ограничения в отношении компаний финансового сектора России, вызывал закономерные опасения многих экспертов в отношении реальности нормального функционирования банковской отрасли в целом.

Что вполне объяснимо: по данным аудиторско-консалтинговой компании Kept (ранее российское подразделение KPMG), всего год назад уровень зависимости от импортного программного обеспечения в российском финсекторе составлял примерно 50%. Однако катастрофы не произошло. Ускоренное импортозамещение в сфере банковского IT позволило всего за год довести долю покрытия отечественным программным обеспечением (ПО) до 84-98% по ключевым для отрасли направлениям.

“Докрутить и использовать”

Аналитики Kept отметили высокий потенциал продуктов российских разработчиков. Причем речь идет не только о собственно импортозамещении по принципу “берем, что есть, лишь бы поскорее”, но и с точки инновационной составляющей российских IT-разработок для банковской отрасли. По мнению авторов исследования, уровень инноваций в этой области может способствовать развитию всего финансового сектора в целом. Вывод экспертов: отечественные разработки можно считать достаточно зрелыми, чтобы составить конкуренцию иностранным аналогам по ключевым функциональным позициям.

Напомним, еще год назад в российских банках, где процесс импортозамещения был запущен еще в 2014 году, активно сетовали на невозможность продления лицензий на некоторые продукты и обновления ПО в связи с уходом из России большинства крупных западных вендоров (Cisco, IBM, Oracle и т.д.). И осторожно прогнозировали, что полностью завершить эти процессы в отрасли возможно будет не ранее, чем через несколько лет.

На совещании в правительстве в сентябре 2022 года, посвященном импортозамещению программного обеспечения в отраслях российской экономики, было зафиксировано, что почти по 400 видам корпоративного программного обеспечения бизнес испытывает критическую зависимость от импорта. Премьер Михаил Мишустин отметил тогда, что в 80% случаев замена импортным программным продуктам все-таки у отечественных разработчиков есть. Причем, порядка 30% продуктов имеют сразу несколько российских аналогов. Глава российского правительства назвал ситуацию конкурентной, тем более, что уже на тот момент, по его словам, более чем половина всех представленных на рынке российских решений обладала уровнем зрелости выше среднего. Дело за малым - "докрутить" и использовать, добавил премьер.

Новые технологии развития банковской отрасли

Судя по всему, российский финтех двигается в нужном направлении. По данным Kept, доля охвата российским ПО функционала иностранных вендоров в области работы с данными составляет в настоящее время 84%. В сфере принятия решений этот показатель превышает 90%. В системах управления взаимоотношениями (СRM) и управления маркетинговыми кампаниями, где импортозамещение стало одним из ключевых драйверов рынка в 2022 году – 96%, а в процессном управлении доходит до 98%.

При этом в области BPM-систем (Business Process Management System), позволяющих моделировать и автоматизировать банковские процессы, импортозамещение шло ускоренными темпами, в результате чего к концу прошедшего года на российском рынке было представлено порядка 5 тыс. BPM-проектов. В Kept полагают, что они полностью удовлетворяют запросы банков и обеспечивают практически 100-процентный охват функционала иностранных конкурентов, покинувших российский рынок.

Еще одна технология автоматизации бизнес-процесс – RPA (Robotic process automation). Российские RPA-платформы пока немного отстают от иностранных с точки зрения скоростных показателей работы роботов, но в целом покрывают 93% функционала зарубежных аналогов.

Наиболее развитой в России эксперты называют сферу информационной безопасности. Отечественные компании все чаще предлагают комплексно перевести все банковское ПО в этой области на свой софт. Более 70% опрошенных в ходе исследования представителей 30 российских компаний (вендоров ПО, IT-услуг и облачных сервисов) уже сейчас готовы предложить решения для того, чтобы переход на отечественный софт прошел для отрасли финансовой отрасли безболезненно.

Переходный период

В условиях постоянной турбулентности и санкционного давления финорганизации вынуждены оперативно реагировать, закрывая потенциальные "дыры", представляющие угрозы с точки зрения кибербезопасности и репутации их клиентскому бизнесу, внедрением новых инновационных IT-решений. Подстегивает их принятое правительством осенью прошлого года решение запретить покупку, а в дальнейшем и использование иностранного ПО российским субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ).

По словам начальника департамента информационных технологий АКБ Держава Вадима Жилина, примерно для 30% ПО, применяемого в банке Держава ПАО (Публичное Акционерное Общество), разработчики выпустили релизы и обновления, готовые к использованию в рекомендуемых операционных системах и окружении. Он добавил, что банк Держава приступил к тестированию этих решений и находится в процессе перехода. Разработчики оставшейся части используемого в банке ПО, требующего адаптации, а это порядка еще 40%, обозначили планы по выпуску обновлений и практически все ожидают завершить работы до конца 2023 года, пояснил руководитель IT-подразделения акционерного коммерческого банка “Держава”.

Акционерный коммерческий банк Держава – ПАО (Публичное Акционерное Общество)- входит в ТОП-100 российских банков по размеру активов и величине активов. В 2024 году АКБ Держава отметит 30-летний юбилей. Организация работает на рынке ценных бумаг, оказывает универсальные услуги физическим и юридическим лицам и специализируется на банковских гарантиях, а также обслуживании и кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. В рейтингах "КоммерсантЪ" банк Держава занимает 3-е место по эффективности, 12-е место по приросту капитала, 13-е место по рентабельности. Кроме того, АКБ "Держава" ПАО находится на верхних позициях в рейтинге РБК среди кредитных организаций, предоставляющих лучшие условия по независимым (банковским) гарантиям, и долгие годы входит в число лидеров по количеству выданных гарантий по госконтрактам.

Дистанционные банковские гарантии – ноу-хау "Державы". Банк первым внедрил платформу для удаленного оформления банковских гарантий еще в 2014 году, в дальнейшем завоевавшую популярность и получившую широкое распространение на рынке. В настоящее время Правление банка "Держава" возглавляет Скородумов Алексей Дмитриевич.

Одна из последних разработок, которая окажет влияние на банковский рынок в целом,– российская автоматизированная банковская система RS-Bank V.6 для компаний малого и среднего бизнеса с конвертором для прошлой версии АБС RS-Bank v. 5.5. Она в настоящее время проходит тестирование на пилотном проекте в коммерческом банке Держава. Интегрированная банковская система RS-Bank V.6 – программный комплекс, позволяющий автоматизировать операционную, учетную и управленческую деятельность банка. АБС RS-Bank V.6 представляет собой малозатратный с точки зрения перехода коробочный проект, не требующий глубокой доработки под банковские бизнес-процессы, обещают разработчики продукта из компании R-Style Softlab.

Основная особенность этой АБС – мультиплатформенность. Дело в том, что большая часть банковской IT-инфраструктуры построена на системах управления базами данных, среди которых особой популярностью пользуется СУБД Oracle. Тотальный переход на российское ПО, включая СУБД, процесс достаточно затратный, как с точки зрения финансов, так и времени, а потому многие финорганизации не торопятся отказываться от проверенных платформ зарубежного происхождения. АБС RS-Bank V.6 оставляет за пользователем право выбора, так как позволяет работать и на СУБД Oracle, и на российской СУБД Postgres Pro. Достаточно при инсталляции выбрать нужный стек.

По словам Вадима Жилина из банка Держава, переход на новую АБС займет некоторое время, так как кроме адаптации приложений, разработчикам необходимо обеспечить поддержку как иностранной, так и российской СУБД, без снижения производительности и надежности.

Замещение или независимость?

Технологический скачок в области банковской IT-архитектуры, который отрасль продемонстрировала за прошедший год, случился не на пустом месте. Санкции его лишь подстегнули. Российские банки уже не первый год занимаются цифровизацией, сопряженной с активным внедрением современных продвинутых IT-технологий в области финансов. Во многом эти процессы стимулировал Центробанк, продвигавший в отрасль собственные высокотехнологичные программы и решения.

По данным исследования компании "Делойт", проведенном еще в 2020 году, уровень цифровизации российской банковской отрасли уже тогда не только соответствовал высокому международному уровню, но и превышал среднемировые показатели по некоторым позициям. “Делойт” исследовал более 300 банков разных стран. Россия в исследовании была представлена 15 банками, в том числе Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Газпромбанком, Совкомбанком, банками Тинькофф и Открытие и рядом других кредитных организаций. В общем рейтинге "Делойт" Россия вошла в десятку лидеров по уровню цифровизации банковской отрасли наряду с Японией, Сингапуром, Норвегией, Испанией, Бельгией, Турцией, Польшей, Саудовской Аравией и Катаром.

Причем, многие банки, обеспечившие высокую позицию в рейтинге отечественной сферы финансов, давно делают ставку на активное внедрение и переход к использованию в работе отечественного ПО. Это, в частности, относится к банку ВТБ, ориентированному на собственные разработки в открытом коде, Сбербанку, использующему большую линейку собственных продуктов на базе облачной цифровой платформы Platform V. Так, в банке функционирует собственная система управления операционным риском "СберОРМ". По оценкам экспертов из Университета Иннополис, ее внедрение позволило в 4 раза уменьшить расходы на управление операционным риском, а подавляющее большинство решений теперь принимаются автоматически. "Сбербанк" в настоящее время также реализует проект по разработке и внедрению СУБД на базе отечественной PostgreSQL. В планомерном переходе на отечественные "цифровые рельсы" уже не первый год замечены Почта банк, МТС банк и многие другие. Ведь основная стратегическая задача текущих цифровых изменений в отрасли – не просто заместить продукты ушедших с российского рынка вендоров, но добиться в целом уверенной независимости отечественного финтеха от любых импортных решений.