Назван шаг Китая, который станет катастрофой для США

Вашингтон висит на волоске

Гегемония Соединенных Штатов Америки в последние годы резко пошатнулась. Другие страны начинают набирать мощь и все более открыто выступают против власти вашингтонской администрации. По оценке зарубежных экспертов, всего один шаг Китая может привести к страшной катастрофе для Америки.



Как известно, экономика Поднебесной с каждым годом набирает обороты. Местные аналитики сходятся во мнении, что если Пекин решит отказаться от доллара, то финансовой системе Соединенных Штатов будет нанесен непоправимый ущерб.



Более того, отмечается, что огромный госдолг Америки, высокая волатильность нацвалюты и нестабильность в отношении процентных ставок привели к тому, что многие государства перестают доверять доллару. Именно "бакс" был главным механизмом Белого дома для контроля мировой экономики. Отказ Китая от этой валюты сокрушит США, уверены эксперты.



Ранее в Китае заявили, что обсуждаемый в Америке законопроект о сдерживании экономики Поднебесной свидетельствует о страхе Вашингтона перед Пекином, передает телеканал RT.



К слову, за минувший год Китай и Индия стали одними из лидеров по профициту торговли с Россией, сообщает телеканал "360".

