Подбирать средство нужно внимательно

Не все шампуни от перхоти эффективны при борьбе с недугом – некоторые из них носят только краткосрочный эффект, а какие-то, напротив, только усугубляют ситуацию. Врач-трихолог Татьяна Качанова в беседе с "Лентой.ру" рассказала об опасностях, которые таят в себе некоторые средства от перхоти.

Шелушение кожи головы вызывает грибок Malassezia. Существуют шампуни, которые борятся с ним с помощью специальной пленки, которой покрывают голову – из-за этого чешуйки кожи остаются на месте. Но как только человек прекращает им пользоваться, проблема возвращается.

Также в состав некоторых средств входит триклозан, который должен бороться с грибком, но на деле плохо сказывается на состоянии кожи головы. Если этого вещества в шампунях слишком много, то кожный микробиом разрушается – это только вредит в попытке излечиться.

Плохо влияют и сульфаты, которые направлены на лучшее промывание кожи от загрязнений. Они приподнимают чешуйки волос, лишая их блеска, и раздражают чувствительную кожу.

Для того, чтобы средства от перхоти помогали, их не следует использовать каждый день. Лучшие средства продаются в аптеках среди профильных терапевтических линеек или продуктов косметических линий с терапевтическим эффектом.