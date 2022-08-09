Врач предупредила об опасностях шампуней от перхоти

Врач предупредила об опасностях шампуней от перхоти
Фото: Matthew Tkocz/unsplash.com
Подбирать средство нужно внимательно

Не все шампуни от перхоти эффективны при борьбе с недугом – некоторые из них носят только краткосрочный эффект, а какие-то, напротив, только усугубляют ситуацию. Врач-трихолог Татьяна Качанова в беседе с "Лентой.ру" рассказала об опасностях, которые таят в себе некоторые средства от перхоти. 

Шелушение кожи головы вызывает грибок Malassezia. Существуют шампуни, которые борятся с ним с помощью специальной пленки, которой покрывают голову – из-за этого чешуйки кожи остаются на месте. Но как только человек прекращает им пользоваться, проблема возвращается.

Также в состав некоторых средств входит триклозан, который должен бороться с грибком, но на деле плохо сказывается на состоянии кожи головы. Если этого вещества в шампунях слишком много, то кожный микробиом разрушается – это только вредит в попытке излечиться. 

Плохо влияют и сульфаты, которые направлены на лучшее промывание кожи от загрязнений. Они приподнимают чешуйки волос, лишая их блеска, и раздражают чувствительную кожу. 

Для того, чтобы средства от перхоти помогали, их не следует использовать каждый день. Лучшие средства продаются в аптеках среди профильных терапевтических линеек или продуктов косметических линий с терапевтическим эффектом.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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