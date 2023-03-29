Миллиардеру Маску отказали в проведении опытов на людях

Предприниматель утверждает, что ничего страшного в таких экспериментах нет

Американская нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink пытается найти партнеров для клинических испытаний своих разработок. Руководство добивается тестирования своих устройств на людях – для этого необходимо получить разрешение основных отраслевых регуляторов, сообщает Econimic Times.

Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов уже семь лет, надеется после прохождения испытаний разработать опытный образец, который позволит человечеству забыть о параличе и слепоте.

Одним из потенциальных партнеров компании Маска может стать крупнейший американский центр центр нейрохирургии Barrow Neurological Institute. Как пишет gazetametro.ru, его специалисты являются одними из лучших по всему миру – Neuralink не сомневается, что у потенциальных партнеров получится вживить в человеческий мозг электроды.

В компании также сообщили, что технология сделала доступной интеграцию мозга с компьютером для излечения заболеваний, излечение от которых до сих пор не представляется возможным.

Проблемы могут начаться из-за отсутствия разрешения со стороны регуляторов. Так, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сомневается в подобной перспективе – потому и отказало компании Маска в проведении опытов на людях. Компания в ответ утверждает, что опасность проведения таких экспериментов изрядно преувеличена.