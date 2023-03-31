Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Фото: unsplash.com
Аферисты нашли, как добраться до счетов граждан

Количество случаев, когда злоумышленники получают доступ к онлайн-банкингу в последнее время сильно увеличилось, сообщают специалисты по безопасности банка ВТБ. Для обмана они используют рассылки СМС-уведомлений и звонки.

К примеру, мошенники могут прилать уведомление о том, что вход в онлайн-банк для клиента заблокирован. После они звонят человеку по телефону и говорят, что если он передаст некоторые личные данные, то доступ будет восстановлен. В действительности они пытаются узнать пароль для входа в приложение, чтобы оформить на человека кредиты или вывести его средства со счетов.

Если что-то подобное было зафиксировано, нужно незамедлительно обратиться в банк. Контакты, как правило, указаны на пластиковых картах кредитной организации. 

Также популярными способами обмана остаются убеждение об оформлении кредитов, с последующим выводом денег на "безопасные" счета. Если поступают звонки с угрозами, что средства будут заблокированы, то лучше всего сбросить звонок и самостоятельно связаться с банком.

Источник: ВТБ
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