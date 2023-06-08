В Роскачестве проверили отечественные коньяки

В Роскачестве проверили отечественные коньяки
Фото: Денис Боровик
Только 11 из 23 проверенных признаны настоящими, в числе лучших – коктебельский и крымский коньяки

Рост популярности продукта неизменно приводит к появлению большого количества подделок. Так вышло и с российскими коньяками.

Как выяснили эксперты Роскачества в ходе своего исследования, лишь 11 из 23 российских коньяков соответствуют всем ГОСТам. Среди подлинных коньяков оказались два коньяка из Республики Крым – популярный "Коктебель" и "Крымский", также радуют неплохим качеством ряд бюджетных коньяков, произведенных в Дагестане.

Но чем же подлинный коньяк так принципиально отличается от фальсификатов? Исследование Роскачества проводилось по 39 показателям, включая органолептическую экспертизу, изотопный и лабораторный анализ. В большинстве случаев дело касается не только ароматизаторов, хотя их также не должно быть в составе настоящего коньяка. Куда хуже, что, как выяснило Роскачество, многие производители настолько сильно экономят в процессе изготовления своего продукта, что вместо как минимум 3-летней выдержки в дубовых бочках они превращают свой "коньяк" в ликеро-водочное изделие, добавляя в напиток невиноградные спирты.

Все нарушения, выявленные экспертами Роскачества, теперь будут изучать в Росалкогольрегулировании. Будем надеяться, что скоро фальсификат вообще исчезнет с полок магазинов. А пока советуем перед покупкой ознакомиться с рекомендациями экспертов и выбирать лучший из представленных вариантов, а не надеяться на авось.

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