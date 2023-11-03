"Электронный дом" помогает москвичам быстро решать бытовые вопросы

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Платформа "Электронный дом" стала эффективным помощником москвичей в решении разных жилищных задач. Ежедневно сотрудники коммунальных служб и городских ведомств выполняют более 400 заявок, поступивших на сервис с помощью электронного приложения или через сайт "Электронного дома".
Обратиться с просьбой, жалобой или вопросом может собственник, имеющий учетную запись на портале mos.ru. Сделать это просто:
"В личном кабинете нужно перейти в раздел “Заявки”, создать новую заявку, выбрать адрес и заполнить форму. Система предложит указать один из шести объектов – двор, дом, квартира, крыша, подвал, подъезд, категорию, тему и добавить описание ситуации",
– рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
Через "Электронный дом" можно сообщить о сломавшемся лифте или домофоне, подтекающей батарее или трещине на фасаде, мусоре на лестнице или обледеневших ступеньках у подъезда. Там же, в личном кабинете, можно отслеживать состояние заявки.
Платформа "Электронный дом" была запущена в ноябре 2020 года. В настоящее время к сервису подключились жители 99% многоквартирных домов столицы. Срок исполнения заявок зависит от сложности вопроса, но в среднем занимает от одного до семи дней.
Ранее сообщалось, как подать заявление на подключение "умного" домофона через сервис "Электронный дом".
Большинство ее бывших коллег выступили против
Эксперт провел параллели между Майданом на Украине и войной между Израилем и Палестиной