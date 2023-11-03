"Электронный дом" помогает москвичам быстро решать бытовые вопросы

Ежедневно на платформу поступают сотни запросов от горожан

Платформа "Электронный дом" стала эффективным помощником москвичей в решении разных жилищных задач. Ежедневно сотрудники коммунальных служб и городских ведомств выполняют более 400 заявок, поступивших на сервис с помощью электронного приложения или через сайт "Электронного дома".

Обратиться с просьбой, жалобой или вопросом может собственник, имеющий учетную запись на портале mos.ru. Сделать это просто:

"В личном кабинете нужно перейти в раздел “Заявки”, создать новую заявку, выбрать адрес и заполнить форму. Система предложит указать один из шести объектов – двор, дом, квартира, крыша, подвал, подъезд, категорию, тему и добавить описание ситуации",

– рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Через "Электронный дом" можно сообщить о сломавшемся лифте или домофоне, подтекающей батарее или трещине на фасаде, мусоре на лестнице или обледеневших ступеньках у подъезда. Там же, в личном кабинете, можно отслеживать состояние заявки.

Платформа "Электронный дом" была запущена в ноябре 2020 года. В настоящее время к сервису подключились жители 99% многоквартирных домов столицы. Срок исполнения заявок зависит от сложности вопроса, но в среднем занимает от одного до семи дней.

Ранее сообщалось, как подать заявление на подключение "умного" домофона через сервис "Электронный дом".