Почесавший глазки слоник умилил публику – видео

Почесавший глазки слоник умилил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш выглядел очень трогательно

Наблюдать за животным миром можно бесконечно. Зверьки всегда ведут себя абсолютно непринужденно и естественно. Особую любовь у интернет-публики вызывают детеныши разных представителей окружающего животного мира. Новой звездой социальных сетей стал очаровательный слоненок.

Малыша засняли на видеокамеру в тот момент, когда он испытывал серьезный дискомфорт. У крошки зачесались глазки. К счастью, природа продумала и такое развитие событий. Разумеется, почесать мордочку огромной лапой у слоника возможности нет, однако с этой задачей прекрасно справляется длинный хобот.



Легким движением малыш подтянул его к мордашке и прямо хоботом почесал раздражившиеся глазки. Очаровательный видеоролик вызвал умиление у интернет-публики. Малыш-слоненок растрогал народ и поднял людям настроение.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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