Как найти общий язык со своим ребенком и научить его самостоятельности

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Если в семье устанавливаются
доверительные отношения, то любые вопросы решаются гораздо проще. Между
близкими людьми не должно быть лжи и манипуляций. О том, как научиться общаться
с детьми правильно и критиковать их конструктивно, рассказала Перукуа – топ-исполнительница
в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по
саморазвитию для женщин.
Как правильно наладить контакт
Взрослые должны понимать, что детское восприятие мира имеет свои особенности. Если вы хотите, чтобы к вашим замечаниям прислушивались — научите ребенка осознавать последствия своих поступков. Дети живут в настоящем моменте, не задумываясь о прошлом и не заглядывая в будущем. Ваша задача – помочь им увидеть немного больше.
Взрослому гораздо проще разобраться в любой ситуации, так как у него уже есть опыт и возможность просчитать разные варианты развития событий. Стоит помочь ребенку подняться на ступень, чтобы стать ближе друг к другу и улучшить взаимопонимание. Это позволит не только позаботиться о его благополучии в дальнейшем, когда он станет взрослым, но и улучшит вашу коммуникацию здесь и сейчас. Вам не придется каждый раз прибегать к критике, вы сможете доносить свои мысли в легкой и понятной форме.
Учимся заглядывать в будущее
Когда мы ругаем детей, то вряд ли хотим просто сорвать на них злость и выместить обиды. Цели совершенно другие – предостеречь от опасностей, привить определенные навыки или показать то, во что может вылиться тот или иной поступок. Важно показать, как формируется будущее. Возможно, мы и сами до конца этого не понимаем, но можем делать предположения.
Не нужно тратить свои нервы и портить отношения с сыном или дочерью из-за невыученных уроков или плохих оценок. Лучше спокойно все обсудить и рассказать школьнику, что бывает с людьми, которые плохо учатся и ни к чему не стремятся, насколько тяжело им бывает в жизни.
Сказкотерапия вместо нравоучений
Дети хорошо воспринимают формат сказок или наглядных историй. Обязательно приводите как негативные примеры вместо критики, так и позитивные – в качестве поощрения и одобрения.
Придумайте увлекательную историю о мальчике или девочке из своего детства, которые не хотели делать уроки. Расскажите, кем они стали во взрослой жизни и дайте ребенку возможность порассуждать. Только учтите, что у детей совершенно другая мотивация. Например, они могут не понимать, насколько важно иметь хорошую зарплату, ведь сейчас их основные стремления — играть и веселиться. Попробуйте обыграть потребности, которые есть у них сейчас.
Два сценария
Обсудите с ребенком то, что при попытке выйти из любой ситуации возможны два пути: позитивный и негативный. В первом случае человек прилагает усилия для того, чтобы добиться цели, а во втором – ничего не делает. Проработайте с ребенком оба сценария, и это будет намного эффективнее нравоучений.
Постарайтесь подобрать правильные слова с учетом возраста сына или дочери или особенностей их характера. Можете предложить самостоятельно определить тот участок пути, на котором придется делать выбор, ту развилку, отделяющую дорогу в светлое будущее от тупиковой тропы.
Важные вопросы
Если у вас есть желание вырастить личность, способную ориентироваться в происходящем вокруг, то стоит отказаться от таких штампов, как "хорошо" или "плохо", "добро" или "зло". Невозможно разделить мир на "черное" и "белое". Научите ребенка самостоятельно анализировать ситуации и искать выходы из них. Для этого задайте ему несколько вопросов:
● Что будет, если поменять поведение прямо сейчас?
● На что рассчитывать, если ничего не менять в своей жизни?
● Как добиться желаемого результата?
Такой подход поможет выстроить с ребенком более гармоничные и легкие отношения. Он будет видеть в вас друга и советчика, а не строгого надзирателя и наставника. Также он научится самостоятельно разбираться в проблемах, которые будут не раз возникать на жизненном пути.
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