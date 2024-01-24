Самый ленивый кот на свете насмешил публику – видео

Далеко не всем пушистым нравится бегать и прыгать

Обычно коты не дают покоя всему дому, устраивают шумные забеги, носятся по всей квартире и запрыгивают на шкафы. Однако, как оказалось, далеко не всем котикам жизненно необходимо проявить такую активность. Нередко коты оказываются большими лентяями.



Огромный интерес у публики вызвал милый котик, которому совсем неохота вечно бегать и прыгать. Более того, котейка живет по принципу "умный в гору не пойдет, умный гору обойдет". Стоит отметить, что такая особенность хвостатого забавляет его хозяев.



Владельцы решили заснять на видеокамеру небывалый уровень пассивности кота. Судя по результатам, его точно можно назвать одним из самых ленивых котов на свете.





Люди создали преграду для животного в виде широкого листа картона. Он был размещен на проходе в комнату. Сначала зазор снизу был достаточным для того, чтобы кот спокойно проходил. Затем это пространство постепенно сужали, желая заставить кота перепрыгнуть преграду. Хвостатый до последнего сопротивлялся, чем очень позабавил публику.

