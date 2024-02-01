Кот придумал гениальную схему игры без хозяина – видео

Хвостатый оказался очень умен

Вряд ли найдется человек, который станет спорить с тем, что у братьев наших меньших отлично работает интеллект. Часто звери демонстрируют очень высокий уровень айкью, чем поражают хозяев и окружающих.



Особенно отличился в этом вопросе герой видеоролика, набравшего большое количество просмотров в социальных сетях. Хозяевам удалось записать на камеру необычные игры своего любимого питомца. Зверек явно очень любит поиграть, но у людей далеко не всегда есть время на то, чтобы развлекать своего котейку.



Хвостатому пришлось самостоятельно искать выход. Особый интерес у него вызывала популярная кошачья игрушка в виде удочки, на конце которой привязано пушистое перышко. В конце концов, котик наловчился самостоятельно подкидывать удочку вверх (обычно эту манипуляцию выполняет хозяин), а затем радостно ловить ее. Сообразительный зверек удивил пользователи социальных сетей.



