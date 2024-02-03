Кот-гончар поразил народ – видео

Кот-гончар поразил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый оказался творческой личностью

В интернет-пространстве есть огромное количество видеороликов и даже целых сообществ, посвященных необычному поведению животных. Люди с большим удовольствием записывают на камеру выходки братьев наших меньших. Новой звездой социальных сетей стал очаровательный котик, который решил освоить гончарное дело.

Усатый живет в семье гончара и, разумеется, оказался вовлеченным в этот творческий процесс. На кадры попал момент, когда котейка пришел понаблюдать за работой человека. Он так сильно увлекся происходящим, что и в себе открыл талант творца. Котик уверено тянул лапки к глиняному сосуду, который создавал человек.

Стоит отметить, что усатый действовал очень аккуратно и явно старался не навредить хрупкой глиняной конструкции. К счастью, ему это удалось. Горшок под маленькими лапками получился весьма симпатичным и наверняка займет место на полке с красивыми глиняными сосудами ручной работы.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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