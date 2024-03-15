Засыпающий утенок до слез умилил публику – видео

Засыпающий утенок до слез умилил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Нежный малыш выглядит очаровательно

Обычно в квартирах можно встретить котиков и песиков, однако нередко люди идут дальше и заводят себе необычных домашних любимцев. Так, в загородном доме легко можно встретить весьма экзотичных обитателей. Особенной популярностью пользуются крошечные представители фауны. Маленькие цыплята, гусята и утята выглядят очаровательно и заставляют окружающих улыбаться.

Новой звездой социальных сетей стал милый утенок, которому посчастливилось жить в человеческом жилище. Впрочем, малыш выглядит настолько очаровательно, что желание людей держать кроху поближе к себе вполне понятно. Такой милый обитатель дома поднимает настроение и разряжает обстановку в квартире.

Любящие хозяева решили запечатлеть зарисовку из жизни очаровашки. На кадры попал момент, когда желторотый птенец собирался отходить ко сну. Судя по всему, малыш сильно утомился за день. Он начал засыпать буквально на глазах у автора видеоролика. Такой милый и нежный контент порадовал интернет-публику. Очаровательный утенок до слез умилил народ.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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