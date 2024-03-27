Крайне жадный котенок насмешил народ – видео

Крайне жадный котенок насмешил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Делиться малыша явно не научили

Каждый хозяин животного имеет в запасе огромное количество забавных историй из жизни своего питомца. Коты и собаки всегда ведут себя искренне и радуют окружающих забавной непосредственностью. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел очаровательный котик, который оказался убежденной жадиной.

Малышу насыпали целую миску корма, однако он все равно испугался, что еды будет недостаточно. Котенок не стеснялся демонстрировать свою жадность на публике. Как только хозяин решил заглянуть в миску малыша, у того началась форменная истерика. Котик стал громко орать, накидываться на еду и явно ругался на своем кошачьем языке.

Необычное поведение зверька насмешило пользователей социальных сетей. Люди удивляются, как в таком маленьком животном успела сформироваться такая лютая жадность. Котенок оказался не из тех, кто готов делиться своими богатствами с окружающими.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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