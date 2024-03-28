Грозный, но ласковый леопард умилил публику – видео

Грозный, но ласковый леопард умилил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Большая киска выглядит очаровательно

О том, насколько опасны дикие звери, известно каждому. Тигр, лев или леопард способны за мгновение лишить человека жизни. Но все же грозные звери остаются представителями милого кошачьего семейства, что доказало набравшее большую популярность в социальных сетях видео.

На кадры попал очаровательный леопард, которому явно очень нравится внимание человека. Грозный, но очень милый котик не прочь поиграть с бесстрашной женщиной. Девушка засняла на камеру, как леопард дурачится и с готовностью подставляет под ее руку бока – мол, почеши.

Необычный видеоролик развеселил пользователей социальных сетей. Некоторые отмечают, что с радостью завели бы дома такого товарища. По крайней мере, защитник из леопарда очень грозный. Главное самому не вызвать гнев у зверя – в таком случае точно несдобровать.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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