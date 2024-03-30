Гуттаперчевый кот заставил публику хохотать – видео

Мелкий проказник показал чудеса гибкости

Все хозяева пушистых любимцев грешат тем, что часами могут рассказывать о выкрутасах своих четвероногих друзей. Животные часто выдумывают такие штуки, которые действительно достойны быть запечатленными на видеокамеру. Новой звездой социальных сетей стал очаровательный котик-акробат.



Котейка явно мечтает о цирковой карьере. По крайней мере, он с большой готовностью демонстрирует окружающим чудеса гибкости. Гуттаперчевый кот собрался буквально в небольшой комочек. Для этого ему пришлось закинуть задние лапки практически за голову. Хвостик при этом дополняет общую картину, прикрывая напряженные глазки кота-акробата.

Забавный котик заставил интернет-публику хохотать. Хозяин тоже очарован поведением своего питомца. Он с большим удовольствием наблюдает за зверем и даже помогает ему занять более интересную позицию. Смешной видеоролик набрал много комментариев и реакций от пользователей.