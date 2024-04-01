Смышленый кот почувствовал себя сантехником и насмешил народ – видео

Смышленый кот почувствовал себя сантехником и насмешил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый проявил высокий уровень ответственности

Любопытство домашних животных часто является причиной появления забавных видеороликов в Сети. Особенно в этом плане выделяются котики. Они регулярно творят всевозможные выкрутасы, которые потом обсуждает весь интернет. Большой интерес у публики вызвал забавный котейка, почувствовавший себя сантехником.

Когда в поле зрения усатого появился шланг с дефектом, он тут же начал действовать. С неполадками котик встретился на улице. Он заметил шланг, из которого хлестала вода. Котик тут же решил взяться за дело и "починить" неисправность. Впрочем, в решении этой непростой задачи он мог полагаться только на "встроенные инструменты".

В итоге котейка лапками пытался закрыть дыру в шланге. Он старательно прикрывал отверстие и на несколько секунд вода прекращала хлестать. Справиться со шлангом он так и не смог, зато насмешили пользователей социальных сетей. Под забавным видеороликом появилось много реакций и комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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