Смышленый кот почувствовал себя сантехником и насмешил народ – видео

Усатый проявил высокий уровень ответственности

Любопытство домашних животных часто является причиной появления забавных видеороликов в Сети. Особенно в этом плане выделяются котики. Они регулярно творят всевозможные выкрутасы, которые потом обсуждает весь интернет. Большой интерес у публики вызвал забавный котейка, почувствовавший себя сантехником.



Когда в поле зрения усатого появился шланг с дефектом, он тут же начал действовать. С неполадками котик встретился на улице. Он заметил шланг, из которого хлестала вода. Котик тут же решил взяться за дело и "починить" неисправность. Впрочем, в решении этой непростой задачи он мог полагаться только на "встроенные инструменты".

В итоге котейка лапками пытался закрыть дыру в шланге. Он старательно прикрывал отверстие и на несколько секунд вода прекращала хлестать. Справиться со шлангом он так и не смог, зато насмешили пользователей социальных сетей. Под забавным видеороликом появилось много реакций и комментариев.