Дрифтующие голодные коты насмешили публику – видео

Дрифтующие голодные коты насмешили публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистые со всех ног бросились к мискам

Домашние животные во многих семьях являются источником забавных историй, фотографий и видеороликов. Многие хозяева готовы часами рассказывать о своих питомцах и с удовольствием фиксируют их выкрутасы на видеокамеру. После этого у пользователей социальных сетей появляется замечательная возможность тоже полюбоваться на смешных животных.

Большую популярность в интернет-пространстве получил видеоролик с дрифтующими котами. Животные явно сильно оголодали и давно ждали момента, когда их наконец-то покормят. Хвостатых держали за дверью в отдельном помещении. Но они мечтали о том, чтобы поскорее попасть на кухню.

Когда дверь наконец-то открылась, три симпатичных черных котенка буквально ринулись к мискам с едой. Они бежали через весь дом, из-за высокой скорости на поворотах даже пришлось дрифтить. Забавный видеоролик насмешил пользователей социальных сетей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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