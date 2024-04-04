Бедные коты стали жертвой жесткого троллинга – видео

Бедные коты стали жертвой жесткого троллинга – видео
Фото: www.unsplash.com
Хозяева остроумно подшутили над животными

Обычно людям приходится терпеть весьма странные выкрутасы от братьев наших меньших. Однако иногда бывает и по-другому. Так, целая группа бедных котиков стала жертвой жесткого прикола со стороны людей.

Как известно, пушистые красавцы многое готовы отдать за вкуснятину. Если речь идет о колбасе или сосиске – в их глазах все мутнеет, единственный вопрос, который интересует котейку: как завладеть вкусняшкой. На этом свойстве характера и сыграли остроумные владельцы котиков.

Люди соорудили целую конструкцию для того, чтобы посмеяться над животными. Они повесили на веревку аппетитную сосиску, а на металлоконструкцию, которая находилась рядом, поставили длинный брус таким образом, чтобы он доставал прямо до сосиски. Однако, когда котики вставали на него и двигались, брус под их весом опускался вниз. Таким образом сосиска оказалась недостижимой целью.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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