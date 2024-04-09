Компактный кот нашел необычное место для отдыха – видео

Малыш насмешил хозяев

На просторах интернета регулярно появляются забавные видеоролики, главными героями которых становятся домашние питомцы. Больше всего на этом поприще выделяются котики, они всегда готовы поразить публику необычными выкрутасами.



Новой звездой социальных сетей стал компактный котик, который подобрал весьма необычное место для отдыха. Котейка решил с комфортом расположиться в небольшом вещевом выдвижном ящике.

Глядя на габариты ящика, сложно предположить, что там сможет разместиться пушистое животное. Однако котик очень хотел отдохнуть именно в ящике, поэтому постарался скомпоноваться.

Разумеется, такой необычный сюрприз в шкафу насмешил хозяев. На кадры попал момент, когда владелица выдвинула шкаф и нашла там потерянного котика – он блаженно спал, подогнув под себя лапки.