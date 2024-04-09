Кот чуть не лишил хозяина здоровья – видео

Кот чуть не лишил хозяина здоровья – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый проявил коварство

Как известно, домашние животные бывают очень злопамятными, особенно в этом вопросе отличаются коты. Многие хозяева жалуются, что если обидеть котика, он может затаить обиду и потом испортить любимые вещи или сходить в туалет в тапки обидчика. Однако бывают и более злые коты.

Один такой злодей стал новой звездой социальных сетей. Коварство котика поражает даже опытных владельцев животных. Усатый по какой-то причине так сильно разозлился на своего хозяина, что чуть не лишил его здоровья. Инцидент произошел на улице, когда мужчина занимался ремонтом автомобиля.

Ничего не подозревающий хозяин котейки спокойно копался под капотом автомобиля. В это время к нему незаметно подобрался злопамятный котик. Когда человек склонился под крышкой капота, усатый злодей неожиданно напрыгнул на нее сверху и обрушил на спину своего хозяина. К счастью, инцидент обошелся без жертв.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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