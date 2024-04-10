Кот нашел необычное развлечение в ванной и насмешил публику – видео

Кот нашел необычное развлечение в ванной и насмешил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый оказался очень любопытным

Домашние питомцы постоянно радуют своих владельцев и окружающих необычными выкрутасами. Как известно, котики отличаются особенной склонностью к познанию всего вокруг, об их врожденном любопытстве известно каждому. Благодаря таким выходкам животных в интернет-пространстве регулярно появляется забавный контент.

Большую популярность в социальных сетях получил видеоролик, на который попала зарисовка из жизни очаровательного котика, решившего изучить новое приспособление, появившееся в ванной комнате. Хозяева котейки купили автоматический дозатор мыла, который очень заинтересовал зверька.

В итоге усатый исследователь потратил много времени, вызывая мыльную пену из аппарата. Разумеется, котика очень удивил механизм работы дозатора. Он постоянно подставлял лапки под сенсор, чтобы получить мыло. Забавное поведение кота насмешило пользователей социальных сетей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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