Почему православным нельзя общаться с мертвыми

Почему православным нельзя общаться с мертвыми
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Беседа может привести к опасному состоянию для верующего

После ухода близкого человека из жизни оставшиеся на земле могут сожалеть о том, что недосказали что-то, не сделали. Из-за этого они довольно часто начинают общаться с мертвыми. Церковь относится к этому с опаской.

В целом в общении с покойниками нет ничего страшного – ведь все святые, по сути, тоже давно ушли из жизни. Делать это можно в тех случаях, если человек скончался и успел вознестись, а при жизни был добрым, помогающим другим. Использовать для этого следует молитву. Однако при почитании памяти о мертвых нужно быть очень осторожными.

Нередко покойники могут прийти к человеку во сне, поговорить, поделиться советом, дать наставление. Такие беседы священники строго запрещают, ведь в такие моменты вместо усопшего может явиться лукавый. И тогда живой может столкнуться опасным духовным состоянием, которое называют "прелестью" или "духовным сумасшествием".

Поэтому в церкви принято, если покойник был православным, читать о нем молитвы, навещать могилу и почитать их память православными методами.

Источник: Дзен

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