Играющие в полицейских котики заставили народ хохотать – видео

Играющие в полицейских котики заставили народ хохотать – видео
Фото: www.unsplash.com
Видеоролик получился очень забавным

Наличие дома пушистых любимцев всегда приносит разнообразие в жизнь людей. Обычно коты сами устраивают своим хозяевам представления, о которых потом долго можно рассказывать знакомым и приятелям. Но бывает, что владельцы усатых не прочь сами поучаствовать в организации представлений.

Настоящий фурор в социальных сетях произвел видеоролик с двумя котиками, которым предложили поиграть в полицейских. Остроумные хозяева надели на одного из котов жетон полицейского и нечто, напоминающее форму стража порядка. После этого второй котик решил осуществить вероломное нападение на сотрудника при исполнении.

Котейка повалил своего оппонента в полицейской форме на пол. Стоит отметить, что страж порядка оказался достаточно слабохарактерным. Он лишь невнятно что-то запищал, а затем продолжил барахтаться по полу. Такой забавный контент заставил интернет-пользователей от души хохотать.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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