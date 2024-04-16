Пойманный на месте преступления "кровавый" кот напугал публику – видео

Наблюдающим открылась ужасающая картина

Домашние животные регулярно становятся главными героями необычных историй. Братья наши меньшие не раздумывают о том, что о них подумают окружающие, и всегда действуют инстинктивно. Большое внимание интернет-публики привлек видеоролик, на который попал жуткий "кровавый" котик.



Хозяева с юмором подошли к созданию видеозаписи, для пущей эффектности они наложили на пугающий ролик грозную музыку. Поэтому, когда перед взором зрителей предстал измазанный в чем-то подозрительно красном котик, у многих захватило дух. Более того, вокруг котейки явно обозначалось "место преступления". Рядом все было заляпано красными каплями и лужицами.

Впрочем, страшная картина объяснялась достаточно просто. Проказник ни на кого не нападал, если не считать экзотический фрукт, "останки" которого валялись рядом. Именно "жестокое обращение" с лакомством привело к тому, что все вокруг было в "кровавых" подтеках. Необычный видеоролик сначала напугал, а затем рассмешил публику.