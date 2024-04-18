Кот нашел доброго друга в лице косули – видео

Животные крепко сошлись

Люди часто могут позавидовать тому, как складываются отношения среди представителей животного мира. Котам и собакам не знакомо чувство корысти, отношения всегда выстраиваются на взаимной симпатии. Оказалось, что это справедливо и для диких зверей.



Большой интерес у интернет-публики вызвал видеоролик, на котором была запечатлена интересная сцена из жизни очаровательного рыжего кота. Каким-то образом хвостатому удалось подружиться с косулей. Надо полагать, животные давно приглядывались друг к другу. По крайней мере, их отношения носят очень близкий характер.

Интернет-пользователи с большим любопытством и умилением понаблюдали за тем, как косуля делает массаж своему малогабаритного другу. Она явно испытывает к коту самые добрые чувства. Косуля с большим удовольствием вылизала котика – оба остались в восторге друг от друга.