Узнайте советский фильм по интерьеру: тест для киноманов

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Выпущенные на отечественные экраны много десятилетий назад советские фильмы до сих пор пользуются огромной популярностью у жителей нашей страны и других государств. Снятые талантливыми режиссерами киноленты, в которых играют легендарные артисты, можно пересматривать бесконечно.
Действительно, немало жителей нашей страны знают популярные советские фильмы практически наизусть. Для настоящих киноманов будет интересным проверить свои знания с помощью короткого теста.
Любителям отечественного кинематографа предлагается потратить несколько минут и попробовать угадать шедевры советского времени по запоминающимся интерьерам. Дерзайте, возможно, какие-то фильмы вам захочется пересмотреть снова!
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