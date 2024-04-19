Черный кот показал мастерство паркура – видео

Ловкость пушистого удивляет

Хорошо известно, что коты обладают невероятной гибкостью, ловкостью и часто поражают окружающих своим спортивным мастерством. Урок паркура, который преподал наблюдающим очаровательный кот, заинтересовал многих любителей животных.



Крупный черный котик явно с умом подошел к вопросу. Некоторое время он внимательно исследовал преграду, которую хотел взять. Перед котом оказалась высокая стена, манящая пушистого паркуриста. Коту не терпелось покорить новую высоту и запрыгнуть на стену.

Учитывая, что коты – животные очень упрямые, затея удалась. Котик ловко запрыгнул на стену, нижними лапами уперся в поверхность, а верхними старался удержать все свое внушительное по размерам тело. К счастью для публики и котика, все завершилось благополучно – препятствие было преодолено.