Подлый кот жестоко подставил подругу – видео

Подлый кот жестоко подставил подругу – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый долго ждал подходящего момента

Хозяева четвероногих товарищей хорошо знают, что никакие человеческие чувства не чужды братьям нашим меньшим. Очень часто звери демонстрируют не только нежность, непосредственность и любопытство, но и не самые лучшие качества характера. Например, некоторым свойственна подлость.

Большой интерес у интернет-публики вызвал котик, который долго вынашивал коварный план против своей пушистой подруги. По какой причине кошечка попала в опалу, неизвестно, однако месть была весьма чувствительной.

Сначала два кота мирно сидели у приоткрытого окна и наблюдали за открывающимся пейзажем. Но, как оказалось, в этот момент в голове подлого котика уже бродили коварные мысли.

Как только его подруга немного наклонилась, чтобы получше рассмотреть нечто, ее заинтересовавшее, она тут же получила тычок в спину и с оглушительным грохотом рухнула вниз. Видеоролик вызвал много реакций у пользователей социальных сетей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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