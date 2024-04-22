Кот нашел оригинальное применение ноутбуку – видео

Котейка превратил технику в личный тренажер

Большинство владельцев четвероногих друзей с горечью признают, что помимо моря позитивных эмоций, звери могут приносить в жизнь немало неприятных моментов. Некоторые животные обладают невероятной склонностью к разрушению всего на своем пути. Так, любознательный котик придумал оригинальное применение ноутбуку, которое явно не пошло технике на пользу.



На фоне произошедшего удивительным выглядит реакция на ситуацию со стороны хозяина кота и ноутбука. Человек со спокойным сердцем снимает уничтожение дорогостоящей техники на видеоролик. По какой-то причине котик решил, что ноутбук – отличный тренажер для разминки лапок. Он оперся на экран лапами и начал быстро ими перебирать.

Как известно, когти у котов очень острые и могут принести крайне серьезные повреждения. Что стало с дисплеем после такой кошачьей разминки, остается только гадать. Но вряд ли владельцу животного будет удобно пользоваться ноутбуком, весь экран которого в царапинах.