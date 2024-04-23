Единый день открытых дверей в колледжах Подмосковья посетили более 35 тысяч человек

Единый день открытых дверей в колледжах Подмосковья посетили более 35 тысяч человек
Фото: Редакция

Более 35 тысяч учащихся и их родителей приняли участие в Едином дне открытых дверей, организованном федеральным проектом "Профессионалитет".

"Более 880 школ приняли участие в событии, которое проходило на базе 44 колледжей и техникумов. Участникам было предложено 14 кластеров "Профессионалитета". Родители смогли пообщаться с потенциальными работодателями и руководством образовательных организаций, а учащиеся прошли интерактивные экскурсии и профессиональные пробы", – отмечается в сообщении Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

При этом мероприятие стало одним из крупнейших в системе среднего профессионального образования в регионе в 2024 году, добавили в ведомстве.

Отметим, что с 1 сентября текущего года в Московской области программа "Профессионалитет" будет реализовываться на базе 37 профессиональных образовательных организаций и в 7 структурных подразделениях вузов.

Это позволит более 12 тысячам студентам приступить к обучению по программам проекта в новом учебном году.

Напомним, что "Профессионалитет" является образовательной программой, которая предоставляет возможность учащимся Подмосковья стать квалифицированными специалистами для последующей работы на предприятиях региона.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Стало известно о жестком ультиматуме Пугачевой от Орбакайте

Родственники не могут похвастаться идеальными отношениями

Киев раскрыл главный страх Запада перед Россией

Зеленский выступил с громким заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей