Единый день открытых дверей в колледжах Подмосковья посетили более 35 тысяч человек

Более 35 тысяч учащихся и их родителей приняли участие в Едином дне открытых дверей, организованном федеральным проектом "Профессионалитет".



"Более 880 школ приняли участие в событии, которое проходило на базе 44 колледжей и техникумов. Участникам было предложено 14 кластеров "Профессионалитета". Родители смогли пообщаться с потенциальными работодателями и руководством образовательных организаций, а учащиеся прошли интерактивные экскурсии и профессиональные пробы", – отмечается в сообщении Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

При этом мероприятие стало одним из крупнейших в системе среднего профессионального образования в регионе в 2024 году, добавили в ведомстве.

Отметим, что с 1 сентября текущего года в Московской области программа "Профессионалитет" будет реализовываться на базе 37 профессиональных образовательных организаций и в 7 структурных подразделениях вузов.

Это позволит более 12 тысячам студентам приступить к обучению по программам проекта в новом учебном году.

Напомним, что "Профессионалитет" является образовательной программой, которая предоставляет возможность учащимся Подмосковья стать квалифицированными специалистами для последующей работы на предприятиях региона.