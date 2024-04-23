Любовь заставила двух котиков преодолеть преграду - видео

Настоящие чувства толкают на подвиги

Многие владельцы домашних любимцев согласятся с тем, что животные способны испытывать те же самые чувства, что и люди. Коты и собачки также обижаются, ссорятся, мирятся и влюбляются. Настоящий фурор в социальных сетях произвел видеоролик с двумя полюбившими друг друга котиками.



Чувства животных явно были очень глубокими и искренними. Даже существенная преграда на пути долгожданной встречи не смутила зверьков. Солидный кот и его очаровательная дама проживают в разных квартирах – их разделяет балкон. Поэтому для того чтобы повидаться, котикам приходится прикладывать немалые усилия.

На видеоролик попал момент, когда коты попытались дотянуться друг до друга через стенку. Два влюбленных сердца разделяло достаточно существенное расстояние, но настоящее чувство готово на подвиги. В итоге котики изловчились, вытянулись в струнку и сумели поцеловаться. Очаровательный ролик вызвал умиление у интернет-пользователей.