Около 800 тысяч жителей Подмосковья поучаствовали во Всероссийской голосовании по благоустройству

Согласно данным пресс-службы Министерства благоустройства Московской области, с момента старта Всероссийского голосования по благоустройству свои предпочтения на специальном портале высказали 790 тысяч подмосковных жителей.



Голосование по выбору общественных территорий Подмосковья, которые будут благоустраивать в следующем году, проходит на сайте za.gorodsreda. Он существует три года, и за это время на нем проголосовало более 1,3 миллиона человек, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В текущем году для голосования представили 220 территорий из 53 городских округов Московской области, добавили в Минблагоустройства региона.

При этом по количеству принявших участие в голосование онлайн человек Подмосковье в этом году поставило рекорд – 790 тысяч жителей воспользовались такой опцией, рассказали в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

"У нас снова рекорд – в Подмосковье участие приняло почти 800 тысяч жителей. В прошлом году было более 715 тысяч человек, и тогда это был самый высокий результат за 3 года проведения голосования", – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Помогать людям отдать свой голос за ту или иную территорию в этом году вызвалось порядка 3 тысяч волонтеров, которые работают на 300 точках по всему региону, добавила Швелидзе, поблагодарив молодых людей за активное участие в преображении Московской области.

Напомним, что голосование продлится до конца апреля. В нем могут поучаствовать все жители Подмосковья старше 14 лет.

Голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда".