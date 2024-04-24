Тест на сложные слова: знаете ли вы их значения?

Только хорошо образованные люди правильно ответят на вопросы

Уровень интеллекта – крайне важный показатель для каждого человека. Всем хочется быть приятными собеседниками и разбираться в разных темах. Предлагаем тест на знание значений сложных слов. Только хорошо образованные люди сумеют справиться с заданием.



Известно ли вам, что значит арьергард или эскапизм? Прохождение теста не только поможет проверить уровень ваших знаний, но и обогатит словарный запас. Всегда приятно блеснуть красивым словом во время интеллектуальной беседы.

Быстрый тест займет всего несколько минут, поможет отвлечься от насущных проблем и раскроет перед вами значения слов, которые, возможно, вы даже никогда не слышали. Не откладывайте в долгий ящик – проверьте себя!