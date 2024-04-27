Как сложилась судьба пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском

Продолжить карьеру в авиации они не смогли

В сентябре 2023 года посадка Airbus A320, принадлежавшего "Уральским авиалиниям", в поле под Новосибирском стала одной из самых громких новостей. Сперва пилотов называли героями из-за того, что им удалось спасти жизни всех 159 пассажиров, но вскоре начали говорить, что именно их ошибка привела к непредвиденному инциденту.

После экстренной посадки экипаж был остранен от работы на время расследования. Глава авиакомпании утверждал, что пилоты приняли максимально правильное решение, выбрав более длинную полосу доя приземления. Известно, что в самолете неправильно работали показатели бортового компьютера о количестве топлива – как оказалось, весь полет оно расходовалось вдвое быстрее обычного. Дополнительно не работало шасси.

Спустя полгода расследования капитан Сергей Белов уволился из компании по собственному желанию. Почему он пошел на такой шаг – не сообщается. Говорить о своих дальнейших планах он не стал. Незадолго до своего ухода мужчина обвинял "Уральские авиалинии" в инциденте с Airbus A320 – по его словам, к экстренной посадке привела политика организации.

Второй пилот Эдуард Семенов после своего отстранения нашел другой вид заработка. Он стал таксовать, а также периодически работыть грузчиком. Мужчина признался, что ему нужно 150 тысяч рублей в месяц, чтобы прокормить семью, поэтому он берется за все, что предлагают.

"Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится", – признался он.

Семенов рассказал, что у семьи есть кредиты на квартиру и машину, которые в месяц требуют 60 тысяч рублей. Коммуналка выходит в 10 тысяч, а репетиторы и обеспечение детей – еще в 80 тысяч рублей.

Сейчас они с супругой справляются, она продолжает работать официально.