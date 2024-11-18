На узких улицах Москвы оборудуют трамвайные платформы венского типа

В столице их уже одиннадцать

Трамвайные платформы венского типа – это эффективный способ обеспечить удобство для пассажиров на узких улицах. В этом уже убедились москвичи и гости столицы, пользующиеся общественным транспортом на Новокузнецкой, Волочаевской и некоторых других улицах. Всего в Москве оборудовано уже 11 платформ венского типа в местах остановок трамваев.

В отличие от обычной приподнятой остановки, оборудованные по венскому типу расположены прямо на проезжей части.

"Приподнятые платформы облегчают посадку и высадку в том числе маломобильных пассажиров. В местах, где нет возможности расширить проезжую часть, обустраивают платформы венского типа. Это эффективный способ обеспечить удобство для пассажиров на узких улицах",

– пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В этом году во время благоустройства Волочаевской улицы специалисты оборудовали две новые платформы венского типа. Здесь также обновили физическое обособление для трамваев и обустроили удобные приподнятые остановки.

Помимо этого, платформы венского типа находятся на разворотном кольце у станции метро "Партизанская", в Новосущевском переулке, на Новокузнецкой улице, во 2-м Полевом переулке у станции метро "Сокольники".

Трамваи стали первым рельсовым электрическим видом транспорта на улицах столицы. Сегодня московский трамвай – это современный и удобный транспорт, который доказал свою эффективность в условиях развивающегося мегаполиса. Сейчас в столице действует 35 маршрутов, по которым в будни совершается около 700 тысяч поездок. Благодаря комфортным пересадкам, обособленным путям и развитой инфраструктуре трамвай постепенно интегрируется в рельсовый каркас города, дополняя действующие линии метро, МЦД и МЦК.

Сейчас в городе реализуется проект по запуску беспилотного трамвая. Им управляет искусственный интеллект. Установленные на инновационном транспорте лидары обеспечивают обзор на 360 градусов. Они распознают объекты на расстоянии до 200 м и определяют их местоположение с точностью до двух см. Радары помогают ИИ ориентироваться в плохую погоду и оценивать скорость других участников движения, а камеры фиксируют, что или кто находится перед трамваем: человек, собака, автомобиль или светофор.