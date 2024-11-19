В театрах Москвы пройдут творческие встречи со знаменитыми деятелями культуры

В театрах Москвы пройдут творческие встречи со знаменитыми деятелями культуры
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Артисты и поклонники общаются, чтобы лучше узнать друг друга

Творческие встречи и поэтические вечера – любимый многими москвичами формат, позволяющий ближе познакомиться с известными режиссерами, артистами, драматургами, задать им вопросы о творчестве и узнать о дальнейших планах. Деятели культуры тоже с удовольствием откликаются на предложения пообщаться со зрителями театров в неформальной обстановке, чтобы лучше узнать и понять аудиторию, к которой обращаются со сцены или книжных страниц.

Так, в планах Театра на Юго-Западе – творческие вечера со своими ведущими артистами. Этой весной со зрителями уже встречались актеры Ксения Ефремова и Максим Лакомкин, впереди – интересный разговор с Антоном Багировым и Александром Шатохиным.

Александр Шатохин служит в Театре на Юго-Западе с 2001 года, самыми удивительными для себя ролями в репертуаре называет Коровьева в "Мастере и Маргарите" и Василия в постановке "Любовь и голуби". В этих спектаклях, по словам актера, он всегда разный.

Антон Багиров поступил в труппу в 2007 году. Сейчас он занят в очень разноплановых спектаклях, но любимой роли у него нет: каждый сыгранный персонаж ему близок и дорог по-своему.

Встреча с Вениамином Смеховым пройдет в Театре имени М.Н. Ермоловой. Знаменитый Атос из советского киношедевра "Три мушкетера" предстанет перед зрителями совсем в другом амплуа. Любимый многими поколениями актер представит свое видение лирики русских поэтов: в поэтической программе "Я пришел к вам со стихами" он прочтет произведения авторов разного времени и стиля – от Александра Пушкина до Саши Черного.

Актриса Театра имени Владимира Маяковского Любовь Руденко подготовила юбилейный творческий вечер "С Любовью о любви". Сыгравшая более 100 ролей в кино заслуженная артистка России расскажет на творческой встрече о своих самых ярких образах и о знаменитых коллегах, с которыми довелось работать вместе.

Ранее в Театре на Трубной состоялась открытая встреча с писательницей и художницей, лауреатом премии "Русский Букер" Сашей Николаенко, произведения которой уже покорили столичную сцену.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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