Дому архитектора Сергея Гончарова в Трехпрудном переулке вернут первозданный вид

Дому архитектора Сергея Гончарова в Трехпрудном переулке вернут первозданный вид
Фото: АГН Москва
Здание 1908 года постройки признано объектом культурного наследия

Москва является лидером не только в области строительства современного жилья, но и бережно относится к историческому архитектурному наследию. Столичная программа капитального ремонта, стартовавшая в 2015 году, представляет собой один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В нее включено свыше 29 тысяч домов, среди которых немало зданий "с историей", где жили известные люди. Каждый такой отремонтированный дом – это сохраненный для следующих поколений фрагмент памяти о былом.

Сейчас в рамках программы капремонта согласован проект реконструкции многоквартирного дома номер два в Трехпрудном переулке. Здание в центре столицы 1908 года постройки, известное как дом архитектора Сергея Гончарова, признано объектом культурного наследия.

До революции этот особняк принадлежал московскому архитектору эпохи модерна Сергею Гончарову. В конце XIX – начале XX века здесь жили и работали художники Наталья Гончарова и Михаил Ларионов.

Проект капитального ремонта предусматривает замену инженерных коммуникаций в квартирах и подъездах и восстановительный ремонт в затронутых этими работами зонах. Кроме того, предполагается косметический ремонт общих помещений и фасадов здания.

В подъезде расчистят и покрасят стены и потолки, на лестнице приведут в порядок металлические ограждения, деревянные окна заменят на пластиковые. Фасады здания и его декоративные элементы очистят от старой краски и загрязнений, восстановят и заново покрасят. На окнах и балконах заменят отливы. На балконах отремонтируют полы и покрасят ограждения.

Важно, что при воссоздании фрагментов декора и старой отделки мастера будут использовать полимерные смеси, которые позволят максимально точно передать прежний облик здания.

Ранее в Москве отремонтировали 47 домов, в которых жили выдающиеся ученые. В этом году в порядок приводят еще три таких здания, в том числе где проживали известный специалист в области разработки нефтяных и газовых месторождений Михаил Сургучев, эпидемиолог Бениямин Черкасский, физик Евгений Фейнберг.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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