На улице Правды появится современная школа

В новом здании оборудуют медиатеку и зал-трансформер

В Беговом районе Северного административного округа (САО) Москвы завершаются работы по возведению учебного корпуса на 400 мест. Планируется, что он примет первых школьников и дошкольников уже в следующем году.

Здание образовательного учреждения строится по адресу: улица Правды, владение 1а. Оно будет трехэтажным. На площади более 6,8 тысячи квадратных метров смогут с комфортом разместиться 200 учеников школы и 200 воспитанников детского сада.

По словам руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, открытие нового учебного корпуса расширит возможности для получения качественного и доступного образования для местных жителей и улучшит социальную инфраструктуру Бегового района в целом.

Планировка школьного блока предусматривает универсальные учебные кабинеты, медицинский пункт, кабинеты логопеда и педагога-психолога. В здании предусмотрен обеденный зал. Кроме того, в корпусе появится современная медиатека. Здесь также оборудуют спортивный зал-трансформер с телескопической системой кресел. При необходимости его можно преобразовать в пространство для проведения различных мероприятий.

На прилегающей к зданию территории в зоне игровых площадок гуляющих будет радовать яркое панно на одной из стен, выполненное в технике граффити, на котором представлено множество сочетающихся между собой форм и линий.

В составе дошкольного отделения будет восемь групповых ячеек в виде комнат с раздвижной трансформируемой перегородкой, в каждой из которых обустроят спальню, буфет и игровую. Проектом предусмотрены кабинеты логопеда и педагога-психолога, музыкальный и физкультурный залы, места для кружков и развивающих занятий.

Напомним, что строительство детского сада на 350 мест ведется также в Бескудниковском районе САО. В Западном Дегунине тоже строится здание для дошкольных групп на 150 мест. Кроме того, там же реализуется большой проект по возведению детского сада с бассейном для 350 воспитанников и образовательного комплекса на 900 школьных и 50 дошкольных мест.