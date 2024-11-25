В столице построят 36 спортивных объектов за три года

В столице построят 36 спортивных объектов за три года
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
В городе появятся как новые районные физкультурно-оздоровительные комплексы, так и большие спортивные кластеры

В планах Москвы – построить до конца 2027 года 36 спортивных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Финансирование работ будет идти как из городского бюджета, так и внебюджетных источников.

Для вовлечения москвичей в активный образ жизни и регулярные занятия спортом в городе решено открывать больше районных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Часть проектов уже реализуется.

Так, на Южнобутовской улице ведется подготовка к вводу в эксплуатацию нового ФОКа, общая площадь которого составит более пяти тысяч квадратных метров. В 2025 году планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Северное Измайлово.  Он расположен внутри жилого массива, поэтому обеспечит местным жителям возможность заниматься спортом рядом с домом. Помимо этого, на следующий год запланировано открытие еще трех спорткомплексов с бассейнами в районах Левобережный, Лосиноостровский и Москворечье-Сабурово.

На 2026 год намечено завершение строительства крупного объекта в Останкинском районе Москвы. Это физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и гаражом площадью более 20 тысяч квадратных метров. Еще два объекта спорта появятся в 2026 году два в районе Выхино-Жулебино и один – в районе Бутырский.

Если говорить о громких спортивно-строительных премьерах, то на территории Мневниковской поймы довольно скоро появится Международная академия хоккея Александра Овечкина. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город предоставил более трех гектаров земли. В комплекс войдет здание ледовой арены, место для временного проживания спортсменов, центр восстановления и реабилитации. Общая площадь объектов превысит 43 тысячи квадратных метров.

Важно, что при строительстве всех спортивно-оздоровительных объектов используются высококачественные материалы и самые современные системы вентиляции, очистки воды и воздуха.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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