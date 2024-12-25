Поздравить родных с Новым годом можно по почте проекта "Зима в Москве"

Поздравить родных с Новым годом можно по почте проекта "Зима в Москве"
Фото: mos.ru
На выбор предлагается десять готовых открыток в стиле ретро и возможность отправить свое фото

Этой зимой москвичи и гости столицы могут не только написать письмо Деду Морозу, но и бесплатно отправить поздравительную открытку родным и друзьям. Почтовые ящики на площадках "Зимней почты" проекта "Зима в Москве" будут работать до 28 февраля.

На выбор предлагаются ретрооткрытки, напоминающие те, которые были в советские времена: с зайчиками и летящими по небу белогривыми тройками, сверкающими елями со звездой на макушке и улыбающимися снеговиками. Кроме того, у посетителей "Зимней почты" на площадках "Московских сезонов" есть возможность распечатать свою фотографию в виде открытки. Памятный снимок можно сделать тут же на фоне праздничных декораций, а затем отправить его близким или даже самим себе.

А на флагманской площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" в самом центре столицы проходят мастер-классы по изготовлению открыток своими руками. Эти мастерские особенно популярны у детей: сделать все красиво им помогают сказочные персонажи. Затем можно подписать открытку или нарисовать на ней рисунок и отправить любимым бабушке с дедушкой в другой город – адрес, конечно, должны подсказать родители.

Еще маленькие посетители фестиваля с удовольствием пишут письма Деду Морозу: здесь точный адрес знать не нужно, главное, подписать, кому предназначается послание, и опустить в ящик "Зимней почты".

Проект "Зимняя почта" работает почти на 80 площадках по всему городу. С 1 декабря письма и открытки отправили уже более 50 тысяч человек. Площадки проекта открыты в будние дни с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединяет развлекательные, познавательные, спортивные, культурные, благотворительные и другие мероприятия столицы до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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