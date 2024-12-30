Пять фильмов на новогодний сюжет сняли в кинопарке "Москино" в 2024 году

Пять фильмов на новогодний сюжет сняли в кинопарке "Москино" в 2024 году
Фото: mos.ru
Для съемочных групп созданы все условия для работы по историческим, современным и сказочным сценариям

Кинопарк "Москино" был торжественно открыт в сентябре этого года. Запуск первой очереди, включающей в себя 18 натурных площадок и четыре павильона для производства фильмов и сериалов, был приурочен ко Дню города. Прошло менее четырех месяцев, и кинопарк стал не только местом притяжения всех любителей кино, но и уникальной площадкой для работы над новыми фильмами и сериалами.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, здесь уже сняли больше 70 сериалов и фильмов, пять из которых – на новогоднюю тематику. Самыми востребованными натурными декорациями для съемок картин к Новому году стали "Улицы Москвы", "Дом Деда Мороза", "Витебский вокзал" и "Ковбойский городок". Кроме того, режиссеры активно использовали технические возможности кинопарка. Большим спросом пользовался огромный 16-метровый хромакей-фон.

Две ленты, снятые в кинопарке "Москино" к Новому году, уже вышли на большой экран. Одна из них – комедия "Баба-яга спасает Новый год". По сюжету мальчик случайно освободил злую Снежную королеву, которая затем похитила его, а потом захотела заморозить мир. Чтобы ее остановить и спасти всех, Дед Мороз призвал на помощь Бабу-ягу, Ивана-царевича, Марью-искусницу и магических существ.

В кинотеатрах также можно увидеть отечественную приключенческую комедию "Одна дома: великолепная пятерка". Отважной девочке и ее знакомым предстоит найти пропавшего пони. Часть действия разворачивается в декорациях "Ковбойский городок", где находятся салун, офис шерифа и американский банк образца конца ХIХ века.

Кроме того, завершились съемки комедии "Письмо Деду Морозу". В картине принимают участие актер Иван Охлобыстин и латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро. Фильм демонстрирует, как детские желания, фантазии и страхи юриста в один день становятся реальностью. Релиз фильма состоится в конце следующего года.

Кинопарк "Москино" – часть московского кинокластера, который объединяет сразу несколько инфраструктурных площадок и цифровую платформу. Они дополняют друг друга, предоставляя профессионалам все необходимое: технологичные павильоны, оборудование, костюмы и реквизит для любых задач. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Китай подставил Россию после нового решения США

В Пекине испугались ограничений со стороны Вашингтона

В Киеве раскрыли, как союзники "подставили" ВСУ

Воякам больше не на что рассчитывать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей