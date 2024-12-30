II Московскую неделю красоты посетили более 60 тысяч человек

Мероприятие стало одним из крупнейших событий масштабного проекта "Зима в Москве"

II Московская неделя красоты завершила свою работу. В течение четырех дней посетители Центрального выставочного зало "Манеж" знакомились с тематической продукцией столичных компаний, в том числе косметикой, парфюмерией, украшениями, декором для дома и другими товарами. Мероприятие, которое прошло в рамках проекта "Зима в Москве", бесплатно посетили более 60 тысяч человек.

"В Манеже было представлено более 600 компаний со всей России, в том числе 384 столичные марки. Главным украшением выставки, безусловно, стал коллективный стенд “Сделано в Москве”, на котором представили товары 54 столичных компаний", - рассказала руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Ключевой темой II Московской недели красоты стало сочетание красоты, семейных традиций и атмосферы праздника. В мероприятии, которое с успехом прошло в столице уже второй раз, приняли участие звезды российского спорта, эстрады, кино и телевидения. Приятным сюрпризом для многих посетителей стала зона преображения. Работающие там профессиональные стилисты создавали для желающих новогодние образы, подбирали косметические средства, а также давали полезные рекомендации. Запечатлеть свое перевоплощение москвичи и туристы могли в стилизованной фотозоне.

Кроме этого, организаторы Московской недели красоты подготовили насыщенную программу для детей. В пространстве "Волшебная резиденция Деда Мороза" юные посетители могли творчески проявить себя: сделать новогоднюю открытку, расписать пряник или изготовить елочную игрушку. А еще ребятам устроили встречу с Дедом Морозом.

По итогам участники II Московской недели красоты отметили, что мероприятие открыло перед ними уникальные возможности: они смогли увеличить клиентскую базу, найти новых партнеров и обменяться опытом. А посетители смогли найти подарки для родных и близких, зарядиться позитивным настроением, почерпнуть идеи для новогоднего декора дома и праздничного стола.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединяет разнообразные мероприятия столицы до 28 февраля. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу – в рамках проекта будет работает более 1,9 тысячи площадок в разных районах.