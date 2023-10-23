Аршавин выставил на продажу роскошный коттедж за 150 миллионов рублей

Спортсмен решил избавиться от элитной недвижимости

Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин выставил на продажу свой роскошный особняк, находящийся в историческом районе Северной столицы.



По имеющейся информации, стоимость коттеджа составляет астрономическую сумму в размере 150 миллионов рублей.



Как сообщает издание "Петроград", особняк располагается в Коломягах. Звездный спортсмен владеет элитной недвижимостью более пяти лет.



Покупателям предлагают приобрести шикарный дом в 400 "квадратов" с дизайнерским ремонтом и комфортабельной парковкой на четыре авто.

