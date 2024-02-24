Образ жизни для хорошего самочувствия

Образ жизни для хорошего самочувствия
Фото: www.unsplash.com
Активность и питание - залог долголетия

В поисках секрета долголетия и активности: экспертный взгляд Анастасии Квасовой, терапевта и эндокринолога из "Андреевских больниц – НЕБОЛИТ".

Желание прожить насыщенную и долгую жизнь естественно для каждого из нас. Однако, путь к этой мечте иногда преграждают хронические заболевания, такие как ожирение, анемия, гипертония и депрессии. Часто, помимо генетической предрасположенности, именно наш стиль жизни приводит к таким проблемам. Для улучшения здоровья необходим пересмотр некоторых привычек.

Шаг 1: Анализ режима дня и питания

Первоначально важно взять под контроль свой дневной распорядок и пищевые привычки. Запишите, как много времени вы спите, как чувствуете себя утром и соответствует ли ваше питание нормам здорового рациона. Исследования показывают, что оптимальное время для сна – до 22:30, когда начинается активная выработка мелатонина. Также следите за рационом: избегайте переизбытка сахара и мучных изделий, обогатите меню овощами, фруктами и зеленью.

Шаг 2: Регулировка питания

Важно следить за сбалансированностью питания, особенно учитывая физическую активность и возраст. Для молодых женщин рекомендуется калорийность в пределах 1800 ккал в день при умеренной активности. Рацион должен состоять из углеводов (50%), белков (20-30%) и жиров (20-30%). Старший возраст и меньшая активность требуют коррекции калоража в меньшую сторону.

Шаг 3: Увеличение активности

Не забывайте о физической активности. Используйте шагомеры для контроля движения в течение дня. Начните с утренних упражнений или вечерней гимнастики. Постепенно увеличивайте продолжительность занятий, опираясь на многочисленные онлайн-ресурсы и видео тренеров.

Принятие этих мер, сфокусированных на здоровье и благополучии, станет залогом долгой и активной жизни. Помните, что профилактика заболеваний гораздо предпочтительнее их длительного лечения. Ваше тело отблагодарит вас за заботу и внимание к его нуждам.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

В Польше взбесились из-за дерзкой выходки украинцев: "Мы тоже так можем"

Конфликт между двумя странами накаляется

Детям откажут в выезде: как меняются правила пересечения границы РФ с 1 марта

Без особой метки на документе ребенка просто не выпустят

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей