Образ жизни для хорошего самочувствия

Активность и питание - залог долголетия

В поисках секрета долголетия и активности: экспертный взгляд Анастасии Квасовой, терапевта и эндокринолога из "Андреевских больниц – НЕБОЛИТ".

Желание прожить насыщенную и долгую жизнь естественно для каждого из нас. Однако, путь к этой мечте иногда преграждают хронические заболевания, такие как ожирение, анемия, гипертония и депрессии. Часто, помимо генетической предрасположенности, именно наш стиль жизни приводит к таким проблемам. Для улучшения здоровья необходим пересмотр некоторых привычек.

Шаг 1: Анализ режима дня и питания

Первоначально важно взять под контроль свой дневной распорядок и пищевые привычки. Запишите, как много времени вы спите, как чувствуете себя утром и соответствует ли ваше питание нормам здорового рациона. Исследования показывают, что оптимальное время для сна – до 22:30, когда начинается активная выработка мелатонина. Также следите за рационом: избегайте переизбытка сахара и мучных изделий, обогатите меню овощами, фруктами и зеленью.

Шаг 2: Регулировка питания

Важно следить за сбалансированностью питания, особенно учитывая физическую активность и возраст. Для молодых женщин рекомендуется калорийность в пределах 1800 ккал в день при умеренной активности. Рацион должен состоять из углеводов (50%), белков (20-30%) и жиров (20-30%). Старший возраст и меньшая активность требуют коррекции калоража в меньшую сторону.

Шаг 3: Увеличение активности

Не забывайте о физической активности. Используйте шагомеры для контроля движения в течение дня. Начните с утренних упражнений или вечерней гимнастики. Постепенно увеличивайте продолжительность занятий, опираясь на многочисленные онлайн-ресурсы и видео тренеров.

Принятие этих мер, сфокусированных на здоровье и благополучии, станет залогом долгой и активной жизни. Помните, что профилактика заболеваний гораздо предпочтительнее их длительного лечения. Ваше тело отблагодарит вас за заботу и внимание к его нуждам.