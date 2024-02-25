Роль жира в организме

Роль жира в организме
Фото: www.unsplash.com
Тема вызывает множество споров и дискуссий

Вопрос о роли жира в нашем организме вызывает множество споров и дискуссий. Многие ассоциируют его исключительно с проблемами веса и здоровья, однако по словам доктора Анастасии Квасовой, терапевта и эндокринолога медицинских центров "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ", жир играет ключевую роль в поддержании жизнедеятельности нашего организма.

Жир является основным источником энергии, причем его энергетическая ценность в 2,5 раза выше по сравнению с белками и углеводами. Это делает его неоценимым источником топлива для нашего тела, особенно в условиях дефицита пищи.

Более того, жировые клетки выполняют структурную функцию, входя в состав мембран большинства клеток организма и их органелл. Это обеспечивает целостность и правильное функционирование клеточных структур.

Терморегуляция – еще одна важная функция жировой ткани. Благодаря прослойке жира, наше тело способно поддерживать стабильную внутреннюю температуру, что крайне важно для выживания в различных климатических условиях.

Не менее важна и роль жира в механической защите внутренних органов. Жировая ткань окружает и защищает такие жизненно важные органы, как сердце, почки и желудочно-кишечный тракт, смягчая воздействие внешних ударов и повреждений.

Кроме того, жиры непосредственно влияют на состояние кожи и волос. Недостаток полиненасыщенных жиров в рационе может привести к ухудшению их внешнего вида, потере эластичности кожи и блеска волос.

Жир также играет ключевую роль в метаболизме витаминов, растворимых в жирах, таких как A, E, K, и D, которые необходимы для поддержания здоровья костей, зрения, крови и иммунной системы.

Помимо этого, жировые клетки участвуют в синтезе половых гормонов, что имеет важное значение для репродуктивной функции и общего гормонального баланса в организме.

Наконец, жир необходим для поддержания работы иммунной системы, защищая организм от инфекций и болезней.

Таким образом, несмотря на распространенные стереотипы, жир выполняет ряд жизненно важных функций и является неотъемлемой частью здорового питания и образа жизни. 

Но если жир необходим для организма, какой же процент жира должен быть? 

Существуют общепринятые рекомендации по нормальному процентному содержанию жира в теле, которые могут служить ориентиром для оценки состояния здоровья и физической формы.

Для взрослых женщин нормальным считается процент жира в диапазоне от 21% до 35%, в зависимости от возраста. Женщины естественно имеют больший процент жировой ткани по сравнению с мужчинами из-за физиологических нужд, включая репродуктивные функции.

Для взрослых мужчин нормальный процент жира находится в пределах от 14% до 24%, также в зависимости от возраста. Мужчины, как правило, имеют больший процент мышечной массы и меньший процент жировой ткани.

Важно отметить, что эти цифры могут варьироваться в зависимости от источника и методов измерения. Также следует учитывать, что существуют так называемые "атлетические" нормы, которые ниже указанных диапазонов и могут быть характерны для спортсменов и физически активных людей. Для мужчин атлетический процент жира может находиться в диапазоне от 6% до 13%, а для женщин – от 14% до 20%.

Важно понимать, что чрезмерно низкий процент жира может негативно сказаться на здоровье, в том числе привести к нарушениям менструального цикла у женщин, ухудшению работы иммунной системы и другим проблемам.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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