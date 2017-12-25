2017-й подходит к завершению, и традиционно пришла пора итогов и прогнозов. Кто-то будет рапортовать об извечном "отталкивании ото дна", выходе из кризиса, военных победах в Сирии в конце концов...

Следующий, 2018 г. красиво и благородно объявлен Годом волонтера, что, бесспорно, довольно умилительно и трогательно. Но как-то незаслуженно мы уже забыли, что 2017-й был объявлен Годом экологии в России.

Попробуем проанализировать его итоги именно с этого ракурса. Иначе зачем тогда давать все эти красивые и громкие названия? Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской гордо отчитывается о том, что в различных мероприятиях приняло участие более 20 миллионов человек, что было проведено 1,5 тыс. просветительских мероприятий. Это все прекрасно, особенно если оценивать работу по потраченному на нее времени, а не по результатам. Показатели конкретных результатов же пока не так впечатляют. Впечатлить может, скорее, тот факт, что их вообще сложно обнаружить.



Так, Минприроды совместно с ОНФ составляли рейтинг городов по качеству экологии, однако из 103 городов треть просто отказалась предоставлять необходимую информацию. Забота об экологии часто попросту игнорируется. В Москве вот недавно воняло тухлой капустой. Обнаружен источник неприятного запаха? Какое там… Сведения, которые выдали соответствующие ведомства, столь противоречивы и обрывочны, что не удивлюсь, если в итоге окажется, что москвичи устроили флешмоб и все массово повыкидывали на балконы тухлую капусту. Но в Москве пока еще такие случаи единичны. Воздух, конечно, далек от кристальной чистоты, как минимум из-за множества автомобилей и вечных пробок, но жить пока можно. В других городах ситуация куда серьезней.

Например, в Челябинске, над которым в безветренную погоду всегда нависает облако выбросов с местных предприятий. Но государство делает вид, что людей тут просто нет, такая зона резервации, которой все нипочем. В прямом смысле "хоть трава не расти". А как еще объяснить тот факт, что в городе, игнорируя протесты жителей, собираются открыть еще и горно-обогатительный комбинат? Всего в паре километров от жилых районов. В ноябре этого года в Челябинской области была принята программа охраны окружающей среды. В ней предусмотрено сокращение объемов вредных выбросов в атмосферу, которое фактически позволяет выбрасывать… еще больше! Согласно программе, в следующем году выбросы должны быть на 30,1% меньше, чем... в 2007 году! Но в период с 2007 по 2014 г. было достигнуто уже большее снижение. И в следующем году заводы могут фактически выбросить в атмосферу примерно на 100 тыс. т больше вредных веществ, чем в 2017-м. Вот такой год экологии.

За сомнительную победу в антиноминации худшей экологической ситуации с Челябинском поборется разве что Красноярск. Когда-то прекрасный регион с благоприятной окружающей средой благодаря функционированию ГЭС, Красноярского алюминиевого завода и множества устаревших ТЭЦ, работающих на буром угле, превратился в одну из худших зон в России. С нынешними темпами загрязнения город станет просто непригодным для проживания людей уже через 15-20 лет. Даже консервативный Роспотребнадзор отмерил городу от силы 70 лет жизни (но не секрет, что статистику наших ведомств надо как минимум делить надвое). Всего лишь пара десятков лет, и регион станет зоной отчуждения!

Современные проблемы экологии, с которыми сталкивается Россия, - это наследие нашего прошлого. Основная масса вредных выбросов приходится на крупные металлургические предприятия. Раньше гнались за рекордами по добыче руды и выплавке металла, а не за чистотой воздуха. Тогда такой подход, может, и отвечал запросам времени, но сейчас явно нет. Неразбериха 1990-х и нефтяная эйфория 2000-х тоже не способствовали исправлению ситуации. Иллюзия, что растущие доходы позволят купить и импортировать все что угодно, с воздухом и водой не пройдет.

Вот и получилось, что главный источник выбросов вредных веществ в атмосферу - это небольшой Норильск. Он отравляет воздух примерно 2 млн т вредных веществ ежегодно. Даже Москва с многомиллионным населением выбрасывает примерно вдвое меньше из-за того, что здесь практически не осталось серьезной промышленности. В целом подобная тенденция прослеживается по всей России: самые густонаселенные районы не являются худшими по экологии. Перенос промышленности в советское время на восток, подальше от границ, привел и к смещению проблемных мест. Так, в топ самых проблемных регионов попали Иркутская область и Бурятия, окружающие Байкал.

В Иркутской области страдает не только атмосфера, но и водоемы. Сточные воды Иркутска попадают в Ангару, "Байкалэнерго" и фабрики активно сливают в нее свои отходы. В итоге содержание ртути в воде превышает допустимую концентрацию в 2 раза, железа и органических веществ - в 8 раз, соединений меди - до 14 раз, нефтепродуктов и цинка - в 3 раза, фенолов - в 4. Проблема осложняется тем, что многие населенные пункты не имеют очистных сооружений и все сточные воды с моющими средствами и прочими отходами попадают в местные реки, а те все это выносят в Байкал. Закрытый в 2013 г. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) тоже не прекращает угрожать озеру. Кроме того, что в воде накопились отходы, так еще в нем хранится 6,2 млн т токсичного шлама-лигнина. При разрушении хранилища они окажутся в воде.

А Год экологии в этом регионе отметился только тем, что совсем недавно был выбран подрядчик для ликвидации последствий работы Байкальского ЦБК. Им стала, что неудивительно, очередная госкомпания "Росгеология". Подряд был получен не на конкурсной основе, Медведев назначил "Росгеологию" подрядчиком после просьбы министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского. К сожалению, внеконкурсные назначения и эффективность трудносовместимы.

Описанные выше случаи - это только вершина айсберга. Вспомним хотя бы выбросы рутения-106 в той же Челябинской области, где все списали на падение спутника. Или повсеместные свалки мусора в Самарской области, рыжий дым волгоградского "Красного октября", дальневосточные "кочегарки"... А как быть с бесконтрольной вырубкой лесов во Владивостоке, Хабаровском крае, на европейском севере страны? С одной стороны Китай, с другой - скандинавы. И те и другие с радостью покупают, а у себя не рубят.

При этом министры все докладывают о сотнях проведенных просветительских мероприятий… Придите хоть на один митинг, ваши граждане вас лучше всех просветят, как на самом деле обстоят дела! Давно пора было бы перейти от лекций к практике. К долгосрочному планированию улучшения экологической обстановки по всей России. Впрочем, как и остальных стратегий - ни экономической, ни какой-либо другой - у нашего государства нет. Никто не хочет играть вдолгую. Но других вариантов уже не осталось! Экология это такой же актив, обеспечивающий будущее развитие. Времена, когда отходы можно было не глядя выбрасывать в атмосферу или воду и не замечать их, давно прошли. Природа уже неспособна все поглотить бесследно. И иногда все же следует поступиться своими принципами, импортозамещением и к вопросам решения экологических проблем привлекать на настоящей конкурсной основе лучшие мировые компании.

Иначе нас ждет перспектива получить "мертвые земли", как в Китае по аналогии с городами-призраками или подобно украинской Припяти. Только вот у китайцев есть отдаленная перспектива начать осваивать российские земли, а у нас что - заселение Луны? Ведь Лазурный берег не резиновый. К рядовым россиянам он, увы, не так гостеприимен, как к большинству российских чиновников.